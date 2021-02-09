هنا شيحة توجه رسالة إلى شقيقتها حلا بعد زواجها من معز مسعود

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجهت الفنانة هنا شيحة، رسالة مؤثرة إلى شقيقتها، الفنانة حلا شيحة؛ فور انتهاء مراسم عقد قرانها على الداعية والمنتج معز مسعود.

هنا كشفت فيها عن شعور العروس بالسعادة وتمنت لها مجددا أن يكفيها الله شر العين والحسد.

هنا شيحة كتبت الرسالة عبر حسابها بموقع إنستجرام تعليقا على صور جديدة للعروس برفقة شقيقاتها من كواليس حفل الزفاف وقالت: تم عقد قران حبيبتي واختي وروحي ونصفي الاخر حلا الجميلة قلبًا وقالبا، على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها .. يا رب بارك لهما وبارك عليها واجمع بينهما في خير”.

وتابعت هنا: بحبك قوي يا حلولا .. النهارده من اسعد ايام حياتي؛ لأني شيفاكي مبسوطة.

واختتمت: يا رب دايما مبسوطة بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضي عليكوا.

وأعلنت حلا شيحة زواجها رسميا ونشرت صورة من مراسم عقد القران تجمع معز مسعود ووالدها أحمد شيحة وعلقت عليها قائلة: اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة، وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا.