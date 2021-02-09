دينا الشربيني تتجاوز أزمتها مع عمرو دياب وتبهر جمهورها بظهور مختلف

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت دينا الشربيني الجدل بين جمهورها بفيديو نشرته عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية بقوة، وذلك بعد فترة انقطاع طويلة ربطها البعض بأزمتها مع عمرو دياب.

تداول عدد من مسستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو معبرين عن إعجابهم بالفنانة المصرية لتنهال عليها التعليقات والتي جاء من بينها: “برافو عليكي”، “بطل يا دينا، بنشجعك من كل قلوبنا”، “لازم تبقي نموذج لبنات كتير بيقفوا حياتهم بعد الانفصال، ويتعلموا منك إن الحياة لازم تستمر، دايماً ناجحة ومتألقة يا دينا”، “فخورين بيكي إنك قدرتي تتجاوزي العلاقة وتمارسي حياتك من جديد”.

يعد هذا الظهور هو الأول للنجمة المصرية، دينا الشربيني، في صالة الجيم بعد أنباء انفصالها عن الفنان عمرو ديياب كانت دينا الشربيني وعمرو دياب تصدرا حديث مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية بأخبار عن انفصالهما.

وأعلنت مصادر مقربة من عمرو دياب ودينا الشربيني عن وقوع شجار بينهما انتهى بتركهما للمكان الذي كانا يجلسان فيه، لتعاقبه الشربيني بعدم حضور حفل زفاف كان من المفترض أن تشاركه فيه.