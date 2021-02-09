رقصة بلقيس مع حسام الحسيني تشعل أنستجرام وتعرضها لهجوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشعلت المطربة بلقيس فتحي تطبيق إنستجرام برقصة غريبة مع مخرج أغنيتها المصورة، حسام الحسيني وتعرضت للانتقادات ليس فقط بسب رقصتها وإنما بسبب إطلالتها التي ظهرت بها والتي لم ترض متابعيها.

بلقيس فتحي ظهرت إلى جانب، حسام الحسيني، مخرج أغنيتها المصورة الأخيرة، حالة جديدة، وهما يرقصان بحركات تشبه رقص أغاني المهرجانات، أو ما يعرف باللهجة العامية المصرية باسم “التشكيل”، وعرضت هذه الرقصة الفنانة اليمنية لانتقادات حادة.

ولم تقف الانتقادات عند مجرد رقصة بلقيس المثيرة للجدل، وإنما أيضاً عرضتها إطلالتها لانتقادات حادة، حيث لم ترض متابعيها، وظهرت الفنانة الشهيرة مرتدية بدلة باللون الأزرق وأسفلها قميص بأحد درجات الأزرق اللامع، معتمدة على تسريحة شعر ملموم.

وبعد انتهاء رقصة بلقيس علق أحد الأشخاص المشاركين في تصوير الفيديو قائلاً: “من صفت اللبن دي”، في إشارة منه إلى إجادة بلقيس للرقص بهذه الطريقة الشعبية.