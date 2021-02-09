أول تعليق لوالد حلا شيحة بشأن زواجها من معز مسعود

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول تعليق له على عقد قران ابنته من الداعية والمنتج الفني معز مسعود، قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة إن الحفل اقتصر على العائلتين فقط.

وقال أحد شيحة إن عقد القران أُقيم داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى المطل على النيل، والذي ظهرت خلاله العروس بفستان أبيض فضفاض مزين بالدانتيلا، مع إطلالتها في بعض الصور بالحجاب.

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وعن ظهور ابنته بالحجاب، قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة: «بنتي متحجبتش، وطبيعي تلف طرحة ساعة كتب الكتاب وبعد كده خلعته»، وتابع: «مفيش حد من الستات كان محجب، ووالدة معز وأخته غير محجبتين».

وعن عقد حفل عائلي بدون حضور أصدقاء العروسين، أوضح والد حلا شيحة، أن هناك سببين وراء ذلك، وهما استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن وفاة العديد من أصدقاء العائلة على رأسهم: الفنان عزت العلايلي ومصفف الشعر محمد الصغير:«عزت صاحبي وحبيبي، وكان أول واحد يجيب المعرض وآخر واحد يمشي».

واختتم حديثه بسعادته بابنته: «ربنا يسعدها، أنا زي عادل إمام في عريس من جهة أمنية وأكتر، لكن معز راجل محترم وخلوق ويستاهل بنتي».

وكانت أحداث الفيلم الكوميدي تدور حول رجل صاحب بازار «عادل إمام» ويهوى جمع التحف ويحب ابنته «حلا شيحة» لدرجة أنه لا يستطيع الابتعاد عنها حتى في زواجها، ولا يكاد يتصور أن تذهب عنه بالزواج من شاب في عمرها، بل أنه يتشاجر مع أي شاب ينظر إليها أو يحاول أن يعاكسها، إلى أن تعجب بضابط أمن دولة «شريف منير» وتتزوجه، ليطاردهما الوالد في كل مكان.