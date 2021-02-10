جوهرة وحسن شاكوش يواجهان تهما جديدة بعد ارتكابهما مخالفات بملهى ليلي في مصر الجديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - جوهرة

حررت مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية محضرا ضد الراقصة جوهرة.

التهم الموجهة لجوهرة هي الرقص بدون ترخيص وارتدائها بذلة رقص، غير قانونية.

كما تم تحرير محضر ضد المطرب الشعبي حسن شاكوش بتهمة الغناء بدون ترخيص أو مصنف فني.

وتم تحرير المحاضر بعد الإعلان عن حفلة تجمع بين جوهرة وحسن شاكوش في ملهى ليلي بمنطقة مصر الجديدة.

تواجدت الرقابة في موعد ومكان الحفل وتم تحرر قضيتي جنحة مباشرة، بتهمة الرقص بدون ترخيص.

فضلاً عن ارتداء جوهرة بدلة للرقص غير قانونية كما تم تحرير القضبة الأخرى للمطرب حسن شاكوش لعدم حمله أي ترخيص أو مصنف فني خاص به نهائيا.