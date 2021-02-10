تفاصيل ارتداد الفنانة الكويتية بسمة عن الإسلام واعتناقها اليهودية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سببتها الفنانة الكويتية بسمة، وذلك بعد إعلانها الارتداد عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية.

القصة بدأت عندما نشرت الفنانة الكويتية بسمة مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” تقول فيه إنها اعتنقت الديانة اليهودية.

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ومن خلال الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، قالت الفنانة الكويتية بسمة: «أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية.

الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم لاقى هجوما ضاريا وردود فعل حادة من قبل المتابعين الذين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها، كونها تهاجم أحد الأديان السماوية.

وكانت بسمة الكويتية قالت قبل ذلك إنها على يقين بأن الفن حرام، وتتمنى الهداية من عند الله لكنها في الوقت نفسه تحبه وتعشقه، كاشفة حينها عن تفوقها سابقاً ضمن العشرة الأوائل على مستوى الكويت في مسابقة حفظ القرآن الكريم، خلال دراستها المرحلة الثانوية.

واقعة بسمة تأتي بعد واقعة الإعلامي الكويتي محمد المؤمن الذي اعتنق الديانة المسيحية مؤخرا، حيث ظهر مرتديًا الصليب في مقطع فيديو تداوله المستخدمون عبر «تويتر».

ويذكر أن الفنانة الكويتية بسمة، اسمها الحقيقي ابتسام الحميد، و«بسمة الكويتية» هو اسم الشهرة الذي قدمت به عددا من الأغنيات الخليجية.

توقفت الفنانة بسمة عن الغناء لمدة عام وعادت في 2016 للساحة الفنية مرة أخرى.

فور عودتها مرة أخرى للساحة الفنية الخليجية أعلنت بأنها ستكون ملكة الغناء المقبلة.

هاجمت حفلات «هلا فبراير» والتي تعد أشهر الحفلات التي تقام كل عام في الكويت متهمة اداراتها بالوساطة في اختيار المطربين المشاركين.