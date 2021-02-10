شكرا لقرائتكم خبر عن رقص بنت عمرو دياب بصدر مكشوف – اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت جنا ابنة النجم المصري عمرو دياب جمهورها عبر شبكات التواصل الإجتماعي، صوراً لها مع اصدقائها بمناسبة تقديمها التهنئة بعيد ميلاد احدهم.

وأثارت جنا عمرو دياب الجدل بسبب إطلالة بالمايوه في واحدة من الصور، لتتابع بثلك سلسلسة منشورتها الجريئة، بخاصة بعد ان أطلت أخيراً بكورسيه أظهر الوحمة على خاصرتها اليسرى.

يذكر ان عمرو دياب تزوج من شيرين رضا وأنجب منها طفلة تُدعى “نور”، ثم انفصلا وتزوج بالسعودية زينة عاشور، وأنجب مِنها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.