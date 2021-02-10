شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. ميريام كلينك تتحدى سما المصرى وتزين مؤخرتها العارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر الفنانة و العارضة اللبنانية ميريـام كلينك من أكثر الوجوه المثير للجدل في منطقتنا العربية من حيث اطلالاتها الخادشة للحياء كما يعتبرها الكثير من المتابعين و كان آخرها اطلالتها في فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام داخل كبينة شبهه عارية تغطى مؤخرتها بفيونكة صفراء .

و تتابع الفنانة الاستعراضية اثارة الجدل من خلال نفس الموقع بنشر العديد من الصور العارية و مقاطع الفيديو من حفلات أقامتها في بيروت و كان آخرها عدة صور لآخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة