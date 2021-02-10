مفاجآت جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة حورية فرغلي عن تطورات حالتها الصحية، على خلفية خضوعها لعملية جراحة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، إن الفريق الطبي المعالج للفنانة حورية فرغلي انتهى من أول عملية جراحية لها واستغرقت حوالى 10 ساعات.

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وبحسب ما ذكره المصدر، فإن العملية تتلخص فى استئصال جزء من قفصها الصدري، وأضاف ان الفنانة حرية فرغلي تستعد لـ اجراء العملية الثانية.

وكانت قد قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها تربطها علاقة صداقة مع الفنانة حورية فرغلي، التي تتواجد حاليا خارج مصر، لإجراء جراحة عاجلة، ومهمة، وأنها كانت تتواصل معها خلال الأيام الماضية.

وتابعت رانيا، لا أعرف ما الذي حدث خلال الجراحة حتى الان، وأنتظر هاتف من أسرتها أو أحد أقاربها خلال اليوم أو غدًا لكي نطمئن عليها، وبمجرد توصلي لأي معلومة خلال الساعات المقبلة، سأكتب عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي لكى يطمئن عليها الجمهور الذي يحبها، وينتظر أخبارها، ونجاح العملية.