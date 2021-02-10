صبا مبارك تفاجئ جمهورها بجلسة تصويرة سعيدة وتعليق حزين

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت النجمة صبا مبارك جمهورها بجلسة تصوير جديدة مفعمة بابتسامتها الشهيرة.

رغم ذلك جاء التعليق جاء حزينا ومحذرا لمتابعيها بعدم الانخداع بهذه الابتسامة، مؤكدة أن بعض الابتسامات تخفى حزنا لا يقدر صاحبه على التعبير عنه.

صبا نشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك وعلقت عليها قائلة: لا تنخدعو دايما بالابتسامات، احيانا الضحكة بتخفي وراها حزن الدنيا صايرة غريبة وصعبة على الكل، وكل حدا من حوالينا عنده مشاكلة.

وأضافت: في ايام ما بتقدر ما تبكي، وايام بتتوجع من ناس قريبين منك بس بتقدر كل يوم تختار حالك وصفاء قلبك وتحاول تبتسم.