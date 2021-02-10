الفنانة المغربية عائشة ماهماه تطلق نداء استغاثة من الفئران وحملة دعم كبيرة لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أطلقت الفنانة المغربية عائشة ماهماه نداء استغاثة، عبر تدوينة كشفت من خلالها عن معاناتها في مسكن تتشاركه مع الجرذان.

ماهماه تحدثت عن معاناتها في إيجاد مسكن بديل، إلى جانب الغلاء، وقالت إن الكثير من ملّاك المنازل يرفضون التعامل معها، لأنها امرأة وحيدة.

وعبّر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، عن تضامنهم مع الفنانة عائشة ماهماه التي شاركت على مدى عقود في مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

زميلها الممثل محمد الشوبي شارك تدوينة كشف فيها حقائق لكل من شكك في صدق روايتها، وأقر بأنها فعلاً تملك شقة مهداة من أحد المعلنين في أحد البرامج، لكنها لم تقطن بها لأنها حسب التدوينة :” بعيدة عن الحي الذي تآلفت معه ومع أهله وأصبحوا أهلها الذين لا تشعر بالأمان بجوارهم، فهي سيدة كبيرة في السن ولا يمكنها أن تسكن بعيداً، حيث إذا ما احتاجت لشيء بوسط المدينة عليها أن تدفع مصاريف نقل باهظة.

ألفت عائشة الناس الذين يسألون عنها كل صباح قبل توجههم لأعمالهم ليطمئنوا على صحتها وسلامتها”. وأضاف الشوبي: نعم إنها تساعد ابنها ليعيش حياة كريمة لأنه عاطل عن العمل، نعم إنها إنسانة لا تطلب الكثير مقابل حب الكثيرين لها وتتأفف كما جاء في شهادات جيرانها، نعم أن المحل الذي تسكنه حالياً في حي “بورگون” يعج بالمخلوقات الأليفة بمطارح النفايات.

وتابع: لقد اتصل بي شخص ومدني برقم هاتفه ليقضي على القوارض التي تأرق فنانتنا مشكوراً وتركت لها رقم الهاتف ليخلصها الرجل الطيب.