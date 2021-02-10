أول ظهور للفنانة يسرا بعد تعافيها من فيروس كورونا.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - لأول مرة تظه النجمة يسرا بعد تعافيها من فيروس كورونا، خلال مقطع فيديو لمساندة فكرة الفنانة سماح أنور الأخيرة حول مهرجان أفلامها، المهرجان الذى يقوم حول مناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة.

يسرا نشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطع فيديو ووجهت خلاله رسالة إلى الفنانة سماح أنور قائلة : “حبيبتى وصديقة العمر الجدعة، والمشرفة دايما، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير لمهرجان أفلامها.

وتابعت: حقيقي فكرة عظيمة ومُشرفة أن يكون في مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة، فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات”.

وأضافت يسرا: شرف كبير ليا أن يكون انطلاقة المهرجان بدورته الأولى مهداه ليا، كل الدعم لصديقتي العظيمة والجميلة سماح أنور وإن شاء الله يكون من أنجح المهرجانات الدولية.