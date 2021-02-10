والدة معز مسعود وابنه يخطفان الأنظار بإطلالات غير متوقعة

عدن - ياسمين عبد العظيم - مفاجأة خطفت الأنظار كلها وسط ضجة زواج معز مسعود وحلا شيحة.

المفاجأة هي ابن معز الذي ظهر لأول مرة، بصورة الشاب المتحرر، كما ظهرت والدة معز مسعود بدون حجاب، في مفاجأة لكل متابعيه.

المفاجأة جاءت بعد كشف هنا شيحة وشقيقتها رشا عن المزيد من صور عقد القران والزفاف الذي أقيم في قاعة خاصة بأحد أشهر فنادق القاهرة وسط سرية تامة وحضور محدود لأفراد من العائلتين.

وتوقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمام الظهور النادر لابن معز مسعود بشعر كيرلي، مع بدلة مودرن، تتضمن بنطلون أسود وقميص أبيض ورابطة عنق غير مربوطة، وسترة متوسطة الطول، وفوجئ الجميع بعمر ابن معز من زوجته الأولى.

المفاجأة الأكبر كانت في الظهور الأول لوالدة معز مسعود حيث بدت في الصور بدون حجاب مع مكياج كامل، ولكنها ارتدت أزياء فضفاضة مع الاعتماد على شعر منسدل يحمل بعض التموجات.