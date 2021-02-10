شكرا لاهتمامكم بخبر بسبب رشدي أباظة وفتاة شاذة.. قصة طلاق مديحة كامل من أول أزواجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد مسيرة فنية حافلة قدمت فيها أدوارا متنوعة فاجئت الفنانة مديحة كامل جمهورها بقرار اعتزالها الفن.

مديحة قالت عن اعتزالها إنها قرأت حديث الرسولالذي قال فيه:«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لذلك قررت أن تنسحب، وشعرت براحة نفسية كبيرة بعدها.

ولدت الفنانة المصرية مديحة كامل في مدينة الإسكندرية وذلك في عام 1948، وظهر حبها للفن في سن صغير، وبدأت تشارك في أعمال فنية بسيطة.

قال النقاد عن مديحة إن ملامحها فيها من البراءة والإثارة والجمال الغربي ما يؤهلها لوصول للعالمية.

خلال الحفلات المدرسية التي أقامتها مدرستها في المرحلة الإعدادية، اختيرت للقيام بدور رابعة العدويةفي المسرحية المدرسية التي تحمل نفس الاسم، وحصلت عن هذا الدور علي كأس الجمهورية لأحسن ممثلة مدرسية.

عملت مديحة كعارضة أزياء لفترة وكانت والدتها بصحبتها، وعندما رآها المخرج أحمد ضياء الدين عرض عليها فرصة للعمل بالتمثيل، وكادت تطير فرحا، ولكنها اصطدمت برفض أهلها.

عندما كانت في الـ 17، عرض عليها محمود الريس الزواج، ووافقت فقط لأنه أكد لها أنه سيسمح لها بالعمل في الفن.

في عام 1963، أنجبت ابنتها الوحيدة ميريهان، ثم التحقت بكلية الآداب قسم علم نفس.

في عام 1964، شاركت في فيلم فتاة شاذة، مع الفنان رشدي أباظة والمخرج أحمد ضياء الدين.

تسبب فيلم فتاة شاذة في انفصالها عن زوجها لاحقا عام 1965 بعد 3 سنوات زواج بسبب غيرته الشديدة عليها وما تردد عن قصة الحب التي تجمع بينها وبين أباظة وهي الشائعة التي وصلت إلى زوجها الذي كان يغار عليها بشدة وحدثت بعض المشكلات بينهما وكانت وقتها لا تزال تدرس الآداب في جامعة القاهرة.

طاردتها الشائعات عن ارتباطها بأحمد رمزي، وعمر خورشيد، تزوجت بعدها من المحامي جلال الديب الذي جمعتها به قصة حب كبيرة وتعتبره ميريهان ابنتها، مثل والدها لأنه قام بتربيتها وعاملها بحنان الأب وعطفه.

يقول الملف الصحفي الخاص بسيرتها الفنية والموجود بمكتبة المركز الكاثوليكي الذي نشر عنها في أواخر السبعينيات إنها اتهمت بتهريب المخدرات خلال عودتها من العاصمة اللبنانية بيروت لكن تم الإفراج عنها سريعاً وتسوية القضية.

قررت ارتداء الحجاب عام 1992، أثناء تصوير فيلم بوابة إبليس، وسببت مشاكل للمنتج، وتم الاستعانة بدوبلير لتصوير مشاهدها المتبقية.

تقول ابنتها ميريهان إن والدتها عندما أصيبت بسرطان الثدي وأجرت عملية ناجحة وعدتها أن تكف عن التدخين، ولكنها فشلت في ذلك، وعندما ارتدت الحجاب طلبت منها أن تصلي بها، وبكت عندما قرأت القرآن، ولم تكن تحب الظهور مطلقا.