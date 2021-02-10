مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مايا دياب

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب جمهورها من خلال حسابها الشخصي على تطبيق موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورة جديدة لها مثيرة للجدل.

وظهرت الفنانة مايا دياب من خلال الصورة وهي مرتدية بدلة تايجر، ومن الناحية الجمالية فأعتمدت على وضع مكياج سموكى مرتكزا على الألوان الترابية وأضاف شعرها الاشقر القصير جاذبية على طلتها.

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وكانت قد أعلنت الفنانة مايا دياب عن صدور أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “دوب” اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.