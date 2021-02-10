فيفي عبده تفاجئ الجمهور بإطلالة صادمة في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها من خلال حسابها الشخصي على تطبيق موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورة جديدة لها، ظهرت من خلالها بإطلالة صيفية باللون الأصفر.

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيه الفنانة، وجاءت التعليقات كالتالي: زي القمر _ هو انتي مش بتكبري ابدًا _ طول عمرك جميلة.

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ومن ناحية أخرى يذكر أن فيفي عبده اعتادت على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.