حقيقة اعتزال يحيى الفخراني التمثل

عدن - ياسمين عبد العظيم - Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-11-19 14:56:39Z | |

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتغريدة خاصة بالفنان يحيى الفخراني يعلن من خلالها اعتزاله الفن فقال: «صباح الخير أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي للفن بعد مسيرة كبيرة وممتعة؛ ويارب أكون قدرت أفرحكم».

وبالتواصل مع عائلة الفخراني قال أحد المصادر المقربة من العائلة إن الفخراني يصور في الوقت الحالي ولا يوجد أي نية للاعتزال لأنه محب للفن بدرجة كبيرة ومازال قادرا على العطاء في كل مجالاته، سواء في الدراما أو السينما أو حتى على خشبة المسرح، والتي كان يقف عليها منذ عدة أشهر بمسرحية «الملك لير» الذي أعادها مؤخرا ضمن مشروع «كايرو شو»، موضحا أنه كان سعيدا بهذه المسرحية لأنها من الأعمال المقربة إلى قلبه، وقال المصدر إن يحيى يركز في الوقت الحالي في المسلسل الخاص به في رمضان وصور جزءا كبيرا منه تمهيدا لرمضان المقبل.

وقال السيناريست عبدالرحيم كمال إنه سعيد للغاية من أجل التعاون مجددا مع يحيى الفخراني وأنه يوجد كيميا بينهما، مشيرا إلى أنه يصور باقي مشاهده ولا يوجد أي نية منه لاعتزال الفن، مشيرا إلى أن ذلك الأمر غير وارد لأن الفخراني محب للفن وترك الطب وغيره من أجل حبه للفن، وأنه على قدر عالٍ من الثقافة التي تجعله لا يفكر في مثل هذه الأمور.

وأشار كمال إلى أن المسلسل «نجيب زاهي زركش» من المسلسلات الاجتماعية الكوميدية، مشيرا إلى أنه جمع بين الشباب والخبرة في المسلسل، وذلك ما يفعله دائما يحيى الفخراني في أعماله.

ومسلسل «نجيب زاهي زركش» بطولة أنوشكا، هالة فاخر، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، رنا رئيس، تميم عبده، محمد الصاوي، محمد محمود، رامز أمير، ومن إخراج شادي الفخراني.