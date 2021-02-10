شكرا لاهتمامكم بخبر حقيقة اعتزال حورية فرغلي الفن بعد صدمة عمليتها الأولى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تلقت الفنانة حورية فرغلي صدمة بعد إجرائها العملية الجراحية الأولى لها لاستعادة شكل أنفها ضمن 3 عمليات من المقرر أن تخضع لهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلي حقيقة اعتزالها الفن بعد الخضوع إلى العملية الأولى التي استمرت لـ 10 ساعات وتم خلالها استئصال خلايا من فروة الرأس، بمشاركة فريق طبي متخصص.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع ابتعادها لفترة عن الساحة الفنية، لكن الحديث عن اعتزال الفن الآن يعتبر مبكراً وغير محسوم، وعلق قائلا :”قد تبتعد عن الساحة الفنية لفترة طويلة بعد إجرائها تلك العملية الجراحية الخطيرة، خاصة وأن نتائج الجراحات الثلاث غير مضمونة بصورة كاملة ولن تكون مرضية بالشكل المتوقع”.

وحول اعتزالها الفن أوضح : “اعتزال حورية ؟ لا أعرف، الأمر يتوقف على نتائج العملية وإن كنت متأكدا أنها لن تكون مرضية بالشكل المتوقع، ولكن الأكيد أنها ستبتعد عن العمل لفترة ليست قصيرة لأنها تحتاج لوقت طويل للتعافي التام”.

ولفت المصدر إلى أن حورية فرغلي خضعت من قبل إلى نفس العملية الجراحية منذ 4 سنوات وتم خلالها خلالها زراعة جزء من عظم القفص الصدري في أنفها”، لكن الامر لم يسر كما كان مخططاً له بسبب عدم اتباع تعليمات الأطباء.

وتابع :”تحسنت حالتها بعد الجراحة وبالفعل بدأت تصوير عدد من الأعمال الفنية، ولكنها لم تلتزم بنصائح الأطباء بعدم العمل لساعات طويلة أو الارتباط بتصوير أعمال متتالية بشكل قد يؤدي إلى تلف الخلايا التي زراعتها في الأنف”.

كما كشف المصدر، أن “الفريق الطبي المسئول عن حالة حورية فرغلي الآن حذرها من خطورة تكرار العملية الجراحية وأنها ستحتاج لوقت طويل حتى تعود لمزاولة عملها بصورة طبيعية، وقد لا يحدث ذلك خلال العام الجاري، ولكنها اضطرت لذلك بعد أن أصيبت بحالة اكتئاب حاد”.

خضعت الفنانة حورية فرغلي للعملية الجراحية الأولى من ضمن 3 عمليات مقرر تخضع لهما لاستعادة شكل أنفها وإصلاح التشوه الذي حدث فيها بعد إصابتها.

وخرجت حورية فرغلي من غرفة العمليات في ولاية شيكاغو الأمريكية بعد أن استغرقت العملية الأولى أكثر من 10 ساعات كاملة، حيث دخلت حورية العمليات في الساعة الرابعة والنصف فجرا، حتى الساعة السادسة مساء.

وجاءت العملية الجراحية عبارة عن استئصال قطعة من قفصها الصدرى، بالإضافة إلى استقطاع مجموعة من الخلايا الجذعية من الدهون الموجودة في الجسم، كما طلب الطبيب أن تجرى 20 جلسة أكسجين، حتى تخضع للعملية الجراحية التالية.

ومنذ وصول حورية فرغلي إلى أمريكا للخضوع للجراحة كشف الطبيب المعالج لها عن ضرورة خضوعها لـ 3 عمليات جراحية مباشرة، العملية الأولى منهم ستكون استئصال عظام من قفصها الصدرى، ثم ستجرى حورية العملية الثانية بعد 20 يوماً من الجراحة الأولى، وستكون عبارة عن وضع العظام في مكانها، والعملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهى عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.