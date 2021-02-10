شكرا لاهتمامكم بخبر تفاصيل خلاف كاميليا ورد متسابقة “أراب أيدول” وأحلام بعد خروجها من المسابقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتهى الخلاف بين الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وكاميليا ورد، بعد خلاف استمر أكثر من 3 سنوات نتيجة خروج الأخيرة من برنامج أراب أيدول الذي كانت أحلام ضمن لجنة التحكيم الخاصة به.

وأوضحت كاميليا ورد في اتصال مع برنامج “ET بالعربي” أنها كانت تفكر في الاعتذار للفنانة أحلام لكنها كانت تخشى رد الفعل، قائلة :”الدنيا قصيرة ونحن بشر ونخطئ ونكبر وعقلنا يصير يعرف الصح من الغلط، وترددت صراحة في القيام بخطوة الصلح لكن حاولت أن تكون المبادرة من القلب وحقيقية وطبعا بمساعدة روان العليان وفرح يوسف تحمست أكثر”.

وتابعت “الخطوة رغم وجودها في بالي لكن لم أكن أعلم بردة الفعل كيف ستكون وقمت بها من قلبي ولم أكن أنتظر لا رد أو أي شيء آخر”.

وحول رد فعل الفنانة أحلام قالت :”كان رد أحلام يثلج القلب وهي إنسانة رائعة وأنا أعلم من قبل أنها انسانة طيبة رغم مشكلتنا معًا، والحمد لله أننا تصالحنا، نحن بالدنيا وقت ونصير مش موجودين، حلو أن نكون متصالحين مع حالنا والعالم”.

وهنأت كاميليا ورد الفنانة أحلام على ألبومها الجديد فدوة عيونك مشيرة إلى أنه من أفضل الألبومات التي قدمتها أحلام معلقة: “يحمل كمية ابداع وفن وتصوير كبيرة، وهي تستحق كل النجاح لانها قامة من قامات الفن العربي”.

وحول ما حدث في برنامج أراب أيدول، أوضحت كاميليا ورد أنها تعرضت لظلم كبير في البرنامج لكن رد فعلها كان خاطئ قائلة :”أنا اعتذرت منها شخصيا حتى لو كان هناك ظلم لي في برنامج “آراب أيدول” ولازلت عند موقفي، ولكن كان خطأ مني طريقة الرد ومن بعد ما مرّت السنين علمت انه خطأ ان أتعامل وأرد بهذه الطريقة”.

ووجهت كاميليا ورد الشكر للفنانة أحلام على سعة قلبها الكبير “هي تعلم كم احبها وانا اعرف انها تحبني واهديها اغنية “يا زعل” مثلما أهدتني هي أغية “عيوني بس”.

كانت كاميليا ورد أحدى المتسابقات في برنامج أراب أيدول عام 2027 وخرجت من المرحلة الأخيرة بعد اختيار أحلام لمتسابقة أخرى بدلاً منها.

عندها شنت كاميليا ورد هجوماً كبيراً على أحلام، مؤكدة أنها ظلمتها وقصدت خروجها من البرنامج بسبب الغيرة. وكتبت العديد من التغريدات على حسابها الرسمي تهاجم أحلام وأنها لن تترك حقها.

فكانت أولى تغريداتها: “كل اللجنة وبرنامج arab idol والـ mbc على رأسي أما المسماة بـ الملكة احلام لن اسامحها وانا لا اتهدد الامبراطورة كاميليا ورد”.، أما التغريدة الثانية كانت :”انا لي قهرت الملكة أحلام اسمي الامبراطورة كاميليا ورد”.

وهاجمت أحلام بقولها: “تمتلي على الناس الطيبة صدقيني حفضح شو عملتي معي خذلتيني كنت بحبك وانتي بتعرفي”