لهذا السبب رفضت نرمين الفقي الزواج.. وردها يثير غضب الجمهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تٌعد الفنانة المتألقة نرمين الفقي إحدى أشهر وأبرز نجمات الوسط الفني، فمنذ بداياتها في مرحلة التسعينات إلا أنها لا تزال تتمتع بالحيوية والنشاط الذي أهلها لاستمرار الظهور.

وتألقت نرمين الفقي من خلال العديد من الأدوار الفنية التي شاركت فيها سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون، حصدت من خلالها عشرات الجوائز والألقاب عن الأعمال التي شاركت فيها.

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وبالرغم من أن نرمين الفي نادرًا ما تتحدث عن حياتها الشخصية، إلا أنها ذكرت في لقاء تليفزيوني إنها نادمه لعدم زواجها وإنجابها حتى وصلت لهذا العمر، لافتة إلى أنها تتحمل المسئولية في ذلك كاملة.

وعن سبب رفضها للزواج حتى الآن، قالت الفنانة نرمين الفقي إنها كانت ترفض الارتباط بكل من تقدم لها لأنها مشغولة ولا تملك الوقت.

وتابعت الفنانة نرمين الفقي: «فيه اتنين من اللي اتقدموا لي يستحقوا الندم عليهم»، لكنها لم تذكر اسمهما، وشددت على أن كثير تقدموا لها ولكنها كانت ترفض باستمرار.

وتسببت تصريحات الفنانة نرمين الفقي في غضب الجمهور، الذي اتهمها بالتقصير في حق نفسها وأنها من حقها أن تؤسس أسرة وأن تنجب.