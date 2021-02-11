هي رافعة التيشيرت ليه؟.. إيمان العاصي تثير ضجة بصورة في الجيم مع شقيقها الوسيم

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الفنانة المصرية إيمان العاصي الأنظار بصورة لها أثناء ممارستها التمارين الرياضية في الجيم.

ما لفت الأنظار في الصورة هو ظهور شقيقها لأول مرة والذي استحوذ على اهتمام المتابعين لوسامته.

الصورة التقطتها الفنانة المصرية على طريقة السيلفي في النادي الرياضي. وبينما رأى بعض الناشطين أنه يشبهها كثيراً، أشار آخرون إلى أنهما يتشاركان القليل من قسمات الوجه.

حققت الصورة أكثر من 14 ألف إعجاب في مدة قصير بعد النشر وتداولتها عدد من الحسابات الأخرى.

فيما ركز بعض المتابعين على إطلالة إيمان العاصي وانتقد بعضهم قيامها برفع التيشيرت قليلاً.