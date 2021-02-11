نانسي عجرم تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل بصورة مع حماتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - ضجة كبيرة أحدثتها صورة تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ برفقة حماتها ​جميلة الهاشم​، والدة الدكتور ​فادي الهاشم​.

جاء هذا بعد خروج أخبار غير مؤكدة عن أن والدة زوج المطربة الشهيرة مريضة وهي بحاجة إلى دعاء الجمهور.

لم تخرج نانسي وتطلب من جمهورها هذا ولم يتم الكشف عن تفاصيل المرض الذي أصاب السيدة جميلة ولكن رجح البعض أنها قد تكون مصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يضرب لبنان بقوة منذ الأسابيع الماضية.

وكان أخر ما نشرته نانسي عجرم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرقصها على أغنيتها بنت الجيران خلال بروفات قديمة.

ونال هذا المقطع إعجاب متابعيها، حتى أن انهالت عليها تعليقات الجمهور الذي أُعجب بطرافتها وشخصيتها المرحة، التي تتناسب مع ألحان أغنياتها.