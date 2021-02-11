شكرا لقرائتكم خبر عن برقص ساخن .. اتفرج دانا حمدان بغرفة نومها تتحدى رانيا يوسف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة دانا حمدان، فيديو جديد لها عبر منصة صنع الفيديوهات القصيرة تيك توك ، ظهرت من خلاله وهي ترقص على اغنية Cuban Pete.



دانا حمدان هي شقيقة الفنانتين مي سليم وميس حمدان، ظهرت في الفيديو الذي نشرته وهي ترقص بشكل طريف وعلى طريقتها الخاصة اذ انها كانت تمسك بالملاعق الخشبية من داخل غرفة نومها.

اما الفنانة رانيا يوسف، فقد ظهرت في فيديو مشابه للفنانة دانا، وقد نشرت الفيديو وهي ترقص على اغنية اخرى مرتدية من خلال الفيديو فستاناً قصيراً مكشوف الصدر ومثير للجدل.

وكانت رانيا يوسف قد اثارت الجدل في فيديو نشرته قبل فترة ظهرت من خلاله وهي ترقص على اغنية بنت الجيران وقد تفاعل رواد التواصل الاجتماعي بعد ان نشرت الفيديو عبر حسابها الشخصي.