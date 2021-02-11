شكرا لقرائتكم خبر اتفرج – صافيناز تزلزل انستجرام ببدلة الرقص الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الراقصة الاستعراضية صافيناز، جمهورها على انستجرام، صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري، ةالتي ظهرت فيها ببدلة رقص جديدة أول مرة تظهر بها.

وفي الصورة ظهرت صافيناز ببدلة رقص ذات لون تايجر وبها فرو أسود، ووضعت مكياج صاخب، بالغضافة لطوق شعر من الفرو وحذاء مفتوح.

واعتادت صافيناز على مشاركة جمهورها صورها الجديدة، فتنشر على حسابها الشخصي كل يوم مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة لها.

واعتادت صافيناز على مشاركة جمهورها صورها الجديدة، فتنشر على حسابها الشخصي كل يوم مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة لها.