أسرة علي حميدة تخفي عنه إصابته بمرض خطير

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف عادل نافع نجل شقيقة الفنان علي حميدة آخر تطورات حالته الصحية.

أكد نافع أن الفنان المصري يعاني من سرطان في الرئة، وأن أسرته تخفي عنه هذا الأمر ولن تخبره، لأنه إذا علم به قد يموت.

وقال إن خاله متواجد الآن في منزله في مدينة مرسى مطروح، لأنه يفضل البقاء وسط أسرته وأصدقائه، وهذا يحسن من نفسيته كثيراً.

وكشف أنهم يحرصون على إخفاء مرضه عنه، لذا يبعدون أجهزة التليفزيون والهواتف المحمولة، وكل من يزوره لا يتحدث له عن أي شيء يخص المرض.

وأضاف عادل نافع، موضحاً أن خاله يتلقى العلاج وحالته الآن مستقرة، مؤكداً أن حالته أفضل بكثير منذ عودته إلى المنزل، على عكس آخر الأيام في المستشفى، على الرغم من أنهم قدموا له كل الرعاية لكن حالته لم تكن جيدة، واختتم حديثه مطالبا كل جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

وكان علي حميدة قد أعلن خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب، أنه يعاني من حصوة على المرارة، وحالته خطرة، ووقتها كان يعالج في مستشفى مطروح العالم، وأوضح باكياً أنه لا يمتلك المال الكافي للعلاج.

وبعدها أصدر الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة بيانا رسميا أكد من خلاله أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وجهت بعلاج الفنان علي حميدة على نفقة الدولة.