ابنة براد بيت تحذف أبيها من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت شيلوه ابنة الفنان الأمريكي براد بيت، ونجمة هوليوود أنجلينا جولي بتجاهل والدها وحذف لقبه من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت تقارير صحفية إن هذا التصرف الذي قامت به شيلوه البالغة من العمر 14 عامًا يشكل ازدراءًا كبيرًا تجاه والدها، وإشارة إلى أنه قد يخسر معركة حضانة أطفاله أمام أنجلينا.

طلاق نجم هوليوود البالغ من العمر 57 عامًا من أنجلينا البالغة من العمر 45 عامًا، قد يصل إلى المحاكم، خاصة في ظل معركة حضانة أطفالهما.

ويعيش الأطفال الستة مع أنجلينا في قصرها في لوس أنجلوس، كما يقال إنهم على اتصال منتظم مع براد، حيث يتشاركان مسؤوليات الأبوة والأمومة.

براد وأنجلينا اللذين يتشاركان مادوكس البالغ من العمر 19 عامًا وباكس البالغ 17 عاما وزهرة البالغة 16 عاما وشيلوه ذات الـ14 عامًا، والتوأم نوكس وفيفيان البالغان من العمر 12 عاما، يقاتلان من أجل حضانة أطفالهما الستة منذ 2016.