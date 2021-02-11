طليق أنغام وزوجته يتعرضان لهجوم شديد بسبب هذا الاحتفال

عدن - ياسمين عبد العظيم -

بعيد ميلاده الـ38 احتفل الموزّع الموسيقي المصري أحمد ابراهيم مع زوجته ياسمين عيسى.

ظهر إبراهيم من خلال فيديو تم تناقله على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستجرام”، وبدا فيه وهو يقيم الحفل في مكان عام حيث سادت أجواء من الفرح.

ولاحظ المتابعون أن قالب الحلوى زيِّن بمجسم صغير له وهو يجلس على كرسي.

الفيديو أحدث ضجة في أوساط المتابعين، وتطرقت غالبية التعليقات إلى مسألة عودته إلى زوجته وانفصاله عن الفنانة أنغام.

وهاجمه بعض هؤلاء بقسوة، ومما كتبوا في تعليقاتهم: الي يخون مرة يخون ألف مرة وواضح من الأول متفقين ينصبوا على انغام وهذي الي كسرت البيت وصاحت وخلت أصالة تدافع عنها رجعت ترقص معه؟ وما يستاهل ترجع ل”.

أحمد ابراهيم كان قد نشر على حسابه الخاص في “فيسبوك” صورة جمعته مع زوجته وطفليهما وأرفقها بالتعليق: 2020 كانت الدرس العظيم وعام التصحيح، 2021 عام التعويض بإذن الملك الحق، دعواتكم حبايبي. بِسمِ الله توكّلت على الله، كل سنة وأنتم طيبين وفي صحة وستر ونجاح”.