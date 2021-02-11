مريم حسين تكشف عن ملامح ابنتها لأول مرة والجمهور: كوبي بيست

عدن - ياسمين عبد العظيم - لأول مرة تكشف الفنانة مريم حسين، عن ملامح ابنتها للجمهور، ونشرت في حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام مجموعة من الصور التي ظهرت فيها الطفلة الصغيرة في لقطات عفوية لاقت تفاعلا كبيرا.

مريم حسين كتبت في تعليقها على الصور: أنت لست ابنة إيجابية وساحرة ورائعة للغاية، فقط، فأنا فخور جداً لأنك ابنتي لأنه لا يمكن لأي شخص آخر أن يقارن بك. عيد ميلاد سعيد لابنتي الصغيرة المثالية.

واختتمت كلماتها معلقة: اليوم يوم تاريخي بالنسبة لنا كعرب مسبار الأمل، ويوم تاريخي بالنسبة لي لأني خلفت أجمل بنوتة رأتها عيني.

بمجرد نشر الصور انهالت التعليقات على مريم ليس ومنها تعليق روان بن حسين والتي علقت بكلمة “يا روحي”.

ومن بين تعليقات الجمهور: “ما شالله بنوتتها قمر،تجنن كوبي بست منها سبحان الله، “كيف كذا مريوم كنتي تقولين مستحيل اطلع وجه بنتي وش غيرك ؟ ، ماشاءالله ربي يحفظها ليكي”، “بسم الله عليها يارب انك تحفظها فعلا اسم ع مسمى،سبحان الله تشبهك مررررره مريم حسين مصغره”.