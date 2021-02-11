أسرار لا تعرفها عن على حميدة.. أغنية أفقدته ثروته وقصة خلافه مع حبيب العادلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل عن عالمنا المطرب الشهير علي حميدة عن عمر يناهز الـ 56 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وذلك وفقًا لما ذكرته أسرة الفنان الراحل.

ووفقًا لما ذكرته مصادر مقربة من أسرة الفنان الراحل علي حميدة، فإنه توفي في منزله في محافظة مرسى مطروح.

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وكانت أسرة الفنان الراحل علي حميدة قد أعلنت في وقت سابق أن علي حميدة عانى الفنان من السرطان خلال الفترة الأخيرة إلى جانب معاناته من مشاكل صحية في الكلى وحصوات في المرارة.

وخضع الفنان للعلاج في منزله الفترة الماضية بعد انتقاله إليه وخروجها من معهد ناصر حيث عولج على نفقة الدولة.

وعن الساعات الأخيرة من حياته، فقد قال إسماعيل حميدة المذيع بإذاعة مطروح الإقليمية، أن حالة شقيقه الفنان كانت حرجة بالرغم من الاستقرار النسبي لحالته الصحية قبل الوفاة.

وكانت أزمة الفنانة علي حميدة الصحية قد بدأت بشكوى من وجود حصوة بالمرارة أدت إلى متاعب مزمنة بالجهاز الهضمي، وإمساك مستمر، وتم عمل أشعة مسح ذري، كشف عن وجود ورم صغير فى الكبد والرئة، وجرى تحويله للعلاج فى معهد ناصر، وحاليا تم إعادته إلى منزل الأسرة لاستكمال العلاج.

ويُذكر أيضًا أن الفنان الراحل عانى من أزمات عدة كانت سببًا في عدم بقائه بنفس القوة التي حققها في بدايته، منها اتهامه بالتهرب من الضرائب عام 1997، بعدما تم فرض 13 مليون جنيه ضرائب، عقب تحقيق ألبومه “لولاكي” مبيعات قدرت بـ40 مليون نسخة، ليتم الحجز بعدها على شقته، كما تم الحجز على 3 سيارات يملكها.

وفي واقعة شهيرة عام 2000 ألقي القبض على الفنان علي حميدة، وتوجه له تهمة الشذوذ الجنسي، وقيل إنه تم ضبطه بفعل فاضح في الطريق العام مع صبي ميكانيكي، وبعد سنوات نفى حميدة ما توجه له قائلا: «إن حبيب العادلي وعلاء مبارك لفقا له هذه القضية، لأنه كان مقربا من الرئيس الليبي معمر القذافي».

وفي لقاء آخر له، أنكر ما قاله بشأن علاقة حبيب العدل بتلفيق التهمة له: «إزاي وأنا كان معي المدام وأنا استاذ في أكاديمية الفنون، والموضوع كان خناقة مع ظابط بسب الرخصة كان عاوز يلفق لي تهمة مخدرات بس لاقاني مش بشرب سجاير فلفق لي التهمة دي، وده شيء مفتعل بس مش وراها علاقتي لكني لم ادخل السجن وتم التحقيق في الأمر».