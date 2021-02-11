حقيقة اتجاه جابر القرموطي لغناء المهرجانات..

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه بعد تقديمه عددا من الأغنيات ومنها أغنيته الجديدة التي من المقرر طرحها، غدًا الجمعة، وغنائها بطريقة “الراب” لا يوجد مانع لديه من تقديم أغاني المهرجانات مستقبلًا.

وأضاف القرموطي عن ما ارتداه في كليب الأغنية “كاب وملابس أشبه بالمهرجانات مجرد شو، لكن الأغنية مش مهرجانات هي راب وشرقي، وفي الوقت نفسه لا يوجد ما يمنع من غنائي مهرجانات”.

وأشار إلى أن أغنيته الجديدة بمشاركة ميادة نصري التي تعد التجربة الأولى لها في عالم الغناء “شوفتها على حسابها فيس بوك بتغني مقطع من أغنية في يوم وليلة للفنانة وردة بصوت حلو، وبتدافع عن الست فوق الأربعين بعد جدل أثير مؤخرًا إن الستات في السن ده مالهومش لازمة، اقترحت عليها تغني دويتو معايا وهي ملهاش في الفن أصلًا ولكن بتعمل HR بإحدى الشركات”.

واستطرد “ستقوم ميادة بالغناء بأسلوب شرقي، وسأقوم أنا بغناء راب، بيفتكروا إن الراب للشباب بس، لكن أنا في الخمسين وهغني راب عادي، وهغني خارج الصندوق ولايوجد لدي قيود حول نوعية القضايا التي ستغنيها، والأغنية الجديدة عن الستات اللي فوق الأربعين اللي بيقولوا ملهمش لازمة، وسندعمهم بالأغنية، هجسد أنا الرجل اللي طول النهار يقول للست ريحتك طبيخ وأنتِ وأنتِ، وميادة هترد عليا وتدافع عن نفسها”.

وأضاف قائلًا: “قررت أعمل محاكاة للقضايا المجتمعية المثيرة للجدل على السوشيال ميديا، من خلال أغاني تجمع بين الراب والموسيقى الشرقية، وفي انتظار طرح الأغنية عن الستات فوق الأربعين يوم الجمعة الجاية، وهنتظر ردود الأفعال أيًا كانت خصوصًا إنها من إنتاجي بتكلفة بسيطة عشان أنا بعمل اللي مقتنع بيه”.

وأشار إلى الأغنية الجديدة تجمع بين توزيعين أحدهما موسيقى شرقية، وأخرى تخص موسيقى الراب، فضلًا عن قيامه بكتابة الكلمات الخاصة بمقاطع الجانب الشرقي التي ستغنيها ميادة نصري، فيما هناك شاعر آخر كتب كلمات المقاطع الخاصة بالراب والتي سيغنيها بنفسه.