جيهان فاضل تفاجئ الجميع في أحدث ظهور لها.. والجمهور يرد: «بقت واحدة تانية» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة جيهان فاضل في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

وظهرت الفنانة جيهان فاضل بإطلالة ولوك مختلف تمامًا عما اعتاده منها الجمهور، مما دفع البعض الاعتقاد إلى أنها ليست الفنانة جيهان فاضل.

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وتسببت الصور في ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب اختلاف ملامح الفنانة جيهان فاضل، بل أن البعض اعتقد أنها فتاة أخرى.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور كالتالي: «دي بقت واحدة تانية خالص»، «مين دي.. دي مش جيهان فاضل أصلا»،

ويُذكر أنه بالرغم من البداية القوية للفنانة جيهان فاضل فى عالم الفن، إلا أنها اختفت فى الفترة الأخيرة وتحديدا بعد ثورة 25 يناير، حيث لم تشارك فى أى أعمال فنية، وقد يرجع السبب فى ذلك إلى اهتمامها بأولادها ودخولها فى حالة نفسية صعبة بعد وفاة زوجها عمرو حمدى، مصمم الأزياء، تاركا لها 3 أولاد.