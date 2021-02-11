شكرا لقرائتكم خبر عن ميني جيب وصدر عريان – اتفرج فيفي عبده قلبت الدنيا على انستجرام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاعل متابعي الراقصة الأستعراضية فيفي عبده مع أحدث إطلالتها وذلك بعدما شاركتهم أياها وهي تستجم بالعطلة الصيفية بالساحل الشمالي، وكان معظها سخرية منها : ” مفيش فايدة، هههههههه ياربي، اتهدي بقى ي فوفا الجو حر “.

وظهرت فيفي عبده وهي بإطلالة جرئية، حيث ارتدت فستانا قصيرا مجمسا، عكس زيادة وزنها بشكل ملفت، باللون الأزرق الفاقع وعليه بعض الرسومات الورود، يشبه المايوه، ونسقت عليه جيبه قصيرة باللون النبيتي، فيما أنتعلت صندل ذا كعب عال.

أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع الماسكرا والكحل لتبرز جمال عينيها مع لون البينك الغامق فى الشفاه، أختارت ترك خصلات شعرها منسدلا بحرية فوق كتفيها.

وعلقت على الصورة، قائلة: ” يا مساء الفل من الساحل الشمالي بحبكم ‏اوي”.