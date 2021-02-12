على طريقة عمرو وردة.. صافيناز تفضح صالح جمعة وتتهمه بالتحرش (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الراقصة الاستعراضية صافيناز حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشرت رسائل بينها وبين لاعب النادي الأهلي السابق صالح جمعة.

ومن خلال “سكرين شوت” نشرتها الراقصة الاستعراضية صافيناز عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد أظهرت عن رسائل وصلتها من لاعب النادى الأهلى السابق صالح جمعة، والتى أعربت عن اندهاشها من تلك الرسائل.

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وكتبت الراقصة صافيناز فى تعليقها على رسائل صالح جمعة “ايه دا”، وذلك في إشارة إلى استغرابها كم الرسائل الذى أرسلها صالح جمعة لها حينما عبر عن إعجابه بها من خلال أكثر من ايموشن قلب.

وكان فريق سيراميكا، قد أعلن، نهاية الشهر الماضى، عن خوض لاعبه صالح جمعة، برنامجا بدنيا خاصا، خلال تلك الفترة، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال بالنادي.