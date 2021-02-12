حسس على جسمي كتير.. فيفي عبده تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للتحرش

عدن - ياسمين عبد العظيم - تُعد الفنانة فيفي عبده واحدة من علامات الفن والرقص الشرقي في آن واحد، حيث أن الجمهور لقبها بـ «هرم مصر الرابع»، حيث تربعت على عرش الرقص لفترة طويلة، ونظرًا لما ابتدعته من أسلوب خاص بها في الرقص الشرقي، حقق لها نجاحًا وشهرة واسعة.

ومن المواقف الصادمة التي مرت بها الراقصة الاستعراضية فيفي عبده تعرضها للتحرش في أحد الأعمال الفنية، إلا أنها لم تذكر اسم الفيلم أو اسم الممثل الذي تحرش بها.

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وبحسب ما ذكرته فيفي عبده، قالت إن خلال تصوير مشهد حريق البيت، تحرش بها أحد الممثلين والذي كان يؤدي دور رجل مطافئ، حيث قالت: «كان يحملني ثم تحسّس جسدي»، مُتابعة: «اديته قلم عشان أفكّره إن أنا فيفي عبده».

وجسدت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، في الفيلم، شخصية «هنادي»، إحدى ضحايا العمارات المتهدمة في بيت شعبي، والتي يبادلها الصحفي حسام أحمد زكي، المشاعر بجانب فتاتين أخريات، منهما «أميرة»، الصحفية الثرية، وريم الطالبة الجامعية المتمردة، وفي نهاية أحداث الفيلم يترك رسالة للفتيات الثلاث يعرب فيها عن حبه لهن وصعوبة الاختيار بينهن، بعد العديد من الصراعات التي يواجهها.