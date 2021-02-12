شكرا لقرائتكم خبر عن ترقص بطريقة مثيرة .. اتفرج فيفي عبده بـ فستان عاري الصدر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو عبر حسابها الرسمي علي موقع “إنستجرام”، وظهرت فيفي بإطلالة جرئية مرتدية فستان أصفر فوق الركبة عاري الصدر مع بعض التطريزات المخرمة في أسفله وبأكمام مكشوفة، ورقصت علي أغنية “أنا لما بحب”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة التي أثارت انتقادات البعض منهم، وهاجمهما بسبب ملابسها التي لا تليق بعمرها وشكل جسمها، منتقدين سوء اختيارها للملابس وحرصها على ارتداء الفساتين الصيفية المكشوفة والقصيرة بشكل لايتناسب مع عمرها.

وتقضي فيفي عبده إجازة الصيف منذ رمضان الماضي عقب انتهاءها من تصوير برنامج “خللي بالك من فيفي”.

">August 24, 2020