هنا شيحة تكشف عن معاناتها بسبب 13 كيلو وتتخذ هذا القرار

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة المصرية هنا شيحة عن معاناتها مع الوزن الزائد الذي اكتسبته مؤخراً بسبب فترة العزل الصحي الذي قضتها في المنزل مما زاد وزنها بصورة كبيرة.

الفنانة المصرية نشرت صوراً مختلفة لها بداية من عام 2014 عندما كان وزنها يبلغ حوالي 56 كيلو جراماً، ثم تابعت نشر الصور لتكشف زيادة ملحوظة بوزنها وصلت لـ69 كيلوغراماً.

هنا كتبت رسالة مطولة مع معاناتها مع الوزن الزائد قائلة: كنت نحيفة… وكنت أعتقد أنني سمينة… في عام 2014 حيث اعتقدت أنّني لست رشيقة وأردت أن أفقد المزيد من الوزن رغم أنّ هذا كان وزني المثالي 56 كجم.

وأضافت: أمّا الآن فأنا وزني زائد أكثر من 15 كيلوجراماً عما كنت عليه… وبدأت رحلتي لفقدان الوزن الزائد الذي اكتسبته منذ ذلك الحين، واتّبعت حِمية غذائية خاصة… وأنا دائماً غير مستقرة مع خطة نظامي الغذائي.

وأكملت هنارسالتها المطولة في كشف معاناتها مع الوزن الزائد: في العام الماضي مع كورونا والحجر الصحي المنزلي وقِلّة الحركة… وصل وزني الآن 69 كجم… والأمر لا يَتَعَلّق بمدى الوزن الذي وصلت له، بل يتعلق بكوني مدركة لنفسي وأعمل لذاتي… وهذه المرة بالنسبة لي، وليس من أجل دور، بالنسبة لي… وهذه المرة هي الأثقل الذي مَرَرت به على الإطلاق.

لتختتم حديثها، قائلة: أنا بخير بغض النظر عن وزني… ولكن صِحّتي الآن مهددة بسبب الأكل غير الصحي والحرمان من النوم والتوتر… لذلك قَرّرت أن أفعل شيئاً حيال ما يحدث لي داخلياً، وأن أكون على دِراية بعاداتي في الأكل وأعود لممارسة التمارين… أَحِبّ نفسك… وكُنْ أفضل نسخة من نفسك.