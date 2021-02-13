هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جديدة وحذاء باهظ الثمن.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - عادت الفنانة هيفاء وهبي لتخطف الأنظار من جديد وهذه المرة بإطلالة شتوية أنيقة.

هيفاء نشرت في حسابها الشخصي على إنستجرام، مجموعة من الصور ظهرت فيها بإطلالة اعتمدت فيها على ملابس شتوية، إلا أن حذائها أكثر ما لفت الأنظار حيث فوجئ المتابعون بثمنه الذي وصفوه بصادم.

وعلقت الفنانة اللبنانية على الصور وكتبت: من عوارض فيروس كورونا فقدان حاسة الذوق. بالعودة للوراء الى شخص عرفته، اعتقد انني كنت مصابة بالعوارض لسنوات!.

وظهرت هيفاء وهبي في الصور التي تفاعل معها متابعوها مرتدية بنطلون جينز وبلوزة من اللون الوردي، وجاكت جلد أسود طويل، جالسة داخل سيارة مفتوح بابها، ليبرز ذلك حذائها الأسود الطويل بوت يعتمد على كعب عال، إلا أنه بمعرفة ثمن الحذاء سادت حالة من اللجدل بين المتابعين.

واعتمدت هيفاء وهبي في إطلالتها على تسريحة شعر ويفي وارتدت نظارة شمسية سوداء، وأكثر ما لفت الأنظر إلى إطلالتها الأخيرة هو لون شعر هيفاء وهبي، حيث ظهرت الفنانة اللبنانية بشعر فاتح وذلك على خلاف ما اعتماد الجمهور عليه، حيث تحرص هيفاء وهبي دائماً على الظهور بلون شعر أسود لازمها منذ ظهورها على الشاشة.

سعر حذاء هيفاء وهبي كشف عنه سؤال لمتابعة استفسرت عن ثمنه، ليأتي الرد بأن ثمن الحذاء هو 1589 دولاراً أمريكياً، ومتوافر بألوان متنوعة، وهو ما أثار الجدل.

وبمجرد نشر هيفاء وهبي لأحدث إطلالاتها، انهالت التعليقات التي عبرت عن إعجاب أصحابها بالفنانة اللبنانية، ومن بين التعليقات: بس هيفاء بتكشخ الكل يلزم منازله”، أيقونة الجمال في كل العالم العربي أنت هيفاء، نبغي نوصل لأسرار حفاظك على جمالك وبشرتك ياريت تعطينا نصائح حبيبتي”.