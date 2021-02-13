شكرا لاهتمامكم بخبر نادية الجندي تكشف حقيقة زواجها وترفض الإفصاح عن عمرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت الفنانة نادية الجندي أنها لا تفكر في الزواج مطلقا في الفترة الحالية مشيرة إلى أنها حاليا متزوجة الفن فقط.

وقالت الجندي خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا: “أنا مش بفكر في الجواز خالص كل تفكيري في فني وشغلي، عايشة للفن”.

وعن علاقتها بمحمد مختار بعد طلاقهم قالت: “المفروض أي اتنين ينفصلوا عن بعض يبقى ده الطبيعي بينهم يبقى فيه بينهم رقي وفيه أصل لأن دي عشرة وذكريات جميلة”.

وأضافت: “بيني وبين مختار أحلى أفلام اتعملت في تاريخ صناعة السينما المصرية”

وتابعت: “هو مش بس كان جوزي هو شريك نجاحي رحلة طويلة من الكفاح عيشناها سوا دي حاجة مش بسهولة الواحد ينساها خالص”.

وروت الفنانة نادية الجندي، قصة أغرب معجب لها والتي انتهت بالقبض عليه، قائلة: “كان فيه واحد مجنون، وكان يقف ويقلع هدومه في الشارع ويصرخ ويصوت، وفي الآخر جابوله البوليس وخدوه”.

وأضافت أن اسمها في الأوراق الرسمية نادية عبدالسلام الجندي، واسم الدلع المفضل لها هو “نونا”، مشيرة إلى أن هذا يليق على شخصيتها لأن الجبروت يكون في الأفلام فقط، رافضة أن تعلن عن سنها الحقيقي في اللقاء: “العمر مجرد رقم فقط”.

ورفضت الفنانة أن تناديها الدمية بلقب “طنط”، وقالت: “قوليلي يا نونا.. متقوليش يا طنط”، لافتة إلى أنها برج “الحمل”، وهو برج ناري، وعندما يغضب يكون في حالة صعبة، موضحة أنها تحب الأطفال، وتفضل ارتداء “الكوتشيهات”، ولا تحب ارتداء الأحذية ذات الكعب العال.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي الدرامية مسلسل “سكر زيادة” الذي عرض في شهر رمضان وشاركها في البطولة كلا من، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وضمت قائمة ضيوف الشرف، أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، مصطفى أبوسريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبدالعزيز، انجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هانى

وعن إمكانية تمثيل قصة حياتها، ومن التي يمكن أن تؤدي دورها، قالت: “أنا أمثل قصة حياتي، لأن محدش هيعرف يمثل دوري زيي، ودي ثقة بالنفس وليس غرور، أنا مش مغرورة”.

ولفتت إلى أنها تحب أغنية “بنت الجيران”، وخاصة مقطع “سكر محلي محطوط على كريمة”، موضحة أنها رأت الأجانب يغنون هذه الأغنية في فرنسا.