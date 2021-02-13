شكرا لقرائتكم خبر عن انكشف المستور .. اتفرج ميريام كلينك وقعت فظهرت كل منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إشتهرت الإستعراضية اللبنانية “ميريام كلينك” بلباسها الفاضح وفق ما تقوم بنشره من صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كلينك نشرت مقطع مصور وهي ترتدي فستان أسود قصير وصف “بالفاضح” بسبب ما كشف عن جسدها.

كلينك كانت تقوم بالغناء في إحدى الحفلات وخلفها الفرقة الموسيقية، لتفقد توازنها وهي تتمايل وتسقط على الأرض، ما جعلها مادة دسمة لسخرية الجمهور.

وقامت بنشر الفيديو على جميع حساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وسط إتهامات بأنها تعمدت إسقاط نفسها على الأرض.

وقال بعض المتابعين في التعليقات بأن وقعتها مقصودة وغير عفوية من أجل إثارة الجدل والإغراء.





