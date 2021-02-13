روان بن حسين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت روان بن حسين مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، إلا أن الأمر لم يقف عند مجرد تعلقات لإعجاب التي انهالت على الفاشنيستا الكويتية، ولكن تسببت صورة ظهرت فيها بإطلالة جريئة في توجيه الكثير من الانتقادات لها.

فشاركت روان بن حسين جمهورها صور من أحدث جلسة تصوير، وفي صورة منهم ظهرت الفاشنيستا الشهيرة مرتدية جاكت طويل كشف عن ساقيها وجزء من صدرها، وهو ما تسبب في توجيه عدد من الانتقادات لها، حيث اعتبر بعض متابعيها بأنها تتعمد إبراز أجزاء من جسمها في الصور.

وعلقت روان بن حسين على الصور وكتبت: “استمتعت بجلسة التصوير لأنها كانت مع وحده أعز صديقاتي.. تقدروا تكتشفوا تشكيلة تنبض بالحب احتفلوا بويكند الحب مع صديقاتكم بأناقة”. وكان ذلك ضمن إعلان روان بن حسين لأحد المنتجات.

وبعد نشر روان بن حسين لأحدث إطلالاتها شارك تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورتها بالجاكت الطويل وأرفقوها بتعليقات منها: “لها فترة تنسى سراويلها”، “بهالصوره طالعه ياسمين عبدالعزيز على بشاير الشيباني مضروبين بالخلاط طلعت ام لونا”، “وين بنطلونا إم لونا !!!! اين البنطلون لا أراه”، “ودي افهم ليه كل صورها يانص صدرها طالع يا فخوذها طالعة يا بطنها !؟ وش القرف هذا”.

من وقت لآخر تفاجئ روان بن حسين متابعيها بإطلالة جريئة تعرضها للانتقادات وتثير الجدل، وكان آخرها خلال الأيام الماضية، عندما فاجئت متابعيها بصورة جريئة أثناء قضائها عطلة للراحة في جزيرة سيشال المميزة كما شاركت عدداً من إطلالتها المميزة.

ففي عدداً من الصور التي نشرتها روان بن حسين على حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام ظهرت في حوض الاستحمام وعلقت على الصورة قائلة :” “الفتاة ذات الغمازات في الكتف”، في إشارة الى نفسها، موضحة أن الأمر “علامة مشتركة بيني وبين ماما وخواتي انه كلنا عندنا غمازات في اكتافنا”.

كما نشرت روان عدداً من الصور بملابس صيفية اعتمدت فيها على إطلالات مختلفة ومميزة خطفت بها الأنظار برشاقتها وتفاعل الجمهور مع صورها التي قامت بنشرها.