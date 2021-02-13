وعد السعودية في إطلالة جريئة والجمهور: “فين البنطلون”

عدن - ياسمين عبد العظيم - خلال الساعات الماضية، أثارت الفنانة السعودية وعد الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور، انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة اعتمدت على بنطال جلد، إلا أن تقارب لونه من لون بشرتها أوهم الجمهور بأن الفنانة الشهيرة ظهرت بدون بنطال وهو ما أثار الجدل.

ونشرت الفنانة وعد مجموعة من الصور وعلقت عليها: “لوك حلقة اليوم من ع العد أحبكم”، لتنهال عليها التعليقات التي عبرت عن خدعة أصحابها منها: “فجعتيني أول ماشفتك عبالي بدون بنطلون”، “عدت الفرجة على الصور أكثر من مرة لنتأكد إنك لابسة شي، ظنيت في البداية إنك مو لابسة بنطلون، فجعتينا ا نجمة السعودة”. فيما جاءت تعليقات أخرى علقت على الاحتشام منها: “يا قمر السعودية.ملمة ولا تزعلي.انتي في السعودية فلو يكون لبسك اكثر احتشام لكان افضل”.

واعتمدت وعد في إطلالتهاعلى بنطلون من الجلد بن اللون، تسبب تطابق لونه مع لون بشرتها في خدعة للجمهور الذي ظن أن نجمتهم الشهيرة ظهرت بدون بنطال، وارتدت النجمة السعودية بلوزة بيضاء من الشيفون تعتمد على أكمام طويلة للغاية منحتها لمسات ساحرة، وتسريحة شعر ويفي زادت من جاذبيتها، إلى جانب حذاء طويل “بوت” بكعب عال.

جاءت إطلالة الفنانة وعد السعودية بعد فترة قليلة من تصريحاتها التي أثارت الجدل عن المحجبات، فكانت الممطربة السعودية فجئت متابعيها بفيديو انتقدت خلاله الفتيات المحجبات بسبب إطلالتهن الجريئة التي لا تليق مع الحجاب حيث تطل العديد من الفتيات المحجبات خلال فيديوهات على السوشيال ميديا بملابس ضيقة وفوقها العباءة بجانب الرقص على أغاني صاخبة وهو ما اعتبرته غير مناسب ولا يتماشى مع إطلالات الحجاب التي يجب أن تكون ملتزمة أكثر من ذلك وقالت نصاً: سؤال يمكن مو من حقي إني أسأله لأني ماني محجبة وكلنا نعرف الحجاب، لكن اللي محجبة وتلبس بنطلون ضيق وملابس ضيقة إيش اسمه هذا؟ إنتوا ملاحظين النطة من خلال الأغاني، والله لأن المنظر مزعج محجبة وتلبس بنطلون ضيق بل أضيق من حياتي يعني مرة شيء مزعج المنظر مزعج احترمي الحجاب.

وتأتي إطلالة الفنانة وعد السعودية، التي أحدثت جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، على منصات التواصل الاجتماعي، ضمن واحدة من أهم إطلالاتها في برنامجها الذي تقدمه بعنوان “على الوعد”، وهو برنامج حواري اجتماعي يومي يناقش مواضيع متعددة تهم المجتمع السعودي بطابع ترفيهي مرح يتخلله العديد من الفقرات الممتعة والمسابقات التفاعلية.