شكرا لاهتمامكم بخبر رسالة إنسانية من حلا شيحة في عيد الحب.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الشخصي بـ “الأستوري” على “انستجرام” رسالة إلى جمهورها في عيد الحب، بعد عقد قرانها على الداعية الإسلامي معز مسعود.

وكتبت حلا قائلة: “أسعد الناس ليسوا دائما الناس الأكثر نجاحا.. ولكن هم الناس الذين يساعدون الآخرين”.

وأضافت: “إذا كنت تساعد الناس على تحقيق ما يريدون سوف تحصل على أي شيء من الحياة”.

وقد عقد قرانها منذ أيام على الداعية معز مسعود، بعد قصة حب جمعت بينهما، وتصدر الثنائي معز مسعود وحلا شيحة التريند خلال الأيام الماضية، بعدما نشر كل منهما صور عقد القران.

وكتبت حلا عبر إنستجرام: “اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا”.

بينما استشهد معز بآية قرآنية: “وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا”.

وشهد عقد القران، حضور عائلتي العروسين، وبعض الأصدقاء المُقربين فقط، الذي لا يتجاوز عددهم الـ4 أفراد، فقد سحب العروسين الهواتف المحمولة من الحضور، قبل بدء مراسم عقد القران.

وانهالت التهاني من قبل الفنانين للعروسين، ومنهم درة، عبير صبري، رضوى الشربيني، بسمة بوسيل، مي عمر، رامي صبري، جومانا مراد، أروى جودة، بوسي شلبي، هند صبري، حسام الحسيني، كارمن سليمان، وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من المهاجمين لمعز مسعود، ما اضطره لغلق التعليقات.

وظهرت حلا شيحة، وهي ترتدي فستانا أبيضا محتشما دون أي فتحات، كما سيطر اللون الأبيض على ملابس شقيقتها مايا أيضًا.

واختارت حلا يوم 8 فبراير موعدًا للاحتفال بعقد قرانها، كي تكون مدة عدتها انتهت تماما، لا سيما أنها انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.