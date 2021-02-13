شاب يتخلى عن رجولته ويعرض زوجته لراغبي المتعة على «فيسبوك»

عدن - ياسمين عبد العظيم - واقعة صادمة شهدتها منطقة مصر القديمة، حيث تجرد شاب من نخوته وقام بعرض زوجته لراغبي المتعة الحرام على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وضع تسعيرة لها، مقابل حفنة من الأموال.

وبحسب التحريات التي باشرتها مباحث مصر القديمة، فقد حدد قيمة اللقاءات الحميمية على حساب دشنه من أجل ذلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد أن استقطب الشباب لممارسة الجنس مع زوجته وصديقاتها.

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وتمكن الزوج بالفعل من الاتفاق مع عدد من الزبائن وحوّل منزل الزوجية في مصر القديمة إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، والذي أدلى باعترافات مثيرة، حيث قال إنه عرض على زوجته الحسناء ممارسة الرذيلة، فوافقت فقرر تصويرها بهاتفه المحمول، ونشر صورها على فيسبوك لجلب الزبائن، وبعدها توالت عليه الرسائل الخاصة.

وأضاف أنه نظم قرابة 40 لقاء جنسيًا في أسبوع واحد داخل منزله في مصر القديمة، بعد أن تواصل معه عدد من الشباب عن طريق رسائل خاصة على تطبيق «ماسنجر»، لافتا إلى أن هذه القاءات شاركت فيها زوجته واثنين من صديقاتها وكانت قيمة اللقاء 500 جنيه، وأنه حصل على 20 ألف جنيه في أسبوع واحد قام بتقسيمها بين أفراد الشبكة.