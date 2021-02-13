بعد 28 عامًا على عرض الفيلم.. خطأ فادح لم يلحظه أحد في «الإرهاب والكباب» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قرابة الـ 30 عامًا مرت على عرض فيلم «الإرهاب والكباب» للفنان المتألق عادل إمام والسيناريست الكبير الذي رحل عن عالمنا مؤخرا وحيد حامد.

وبالرغم من مرور كل تلك الفترة، إلا أن الفيلم يحظى بشعبية وحب كبير من الجمهور، فقد حقق فيلم «الإرهاب والكباب» نجاحا كبيرا وقت عرضه، وحتى الآن لدى عرضه على شاشات التليفزيون إلا أن هذا لم يمنع وجود بعض الهفوات التي ربما أفسدت المشاهدين متعة المشاهدة.

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ولكن الفيلم لم يخلو من الأخطاء، ففي أحد المشاهد والذي يجمع الفنان عبد العظيم عبد الحق بالفنان عادل إمام في الحافلة فخلال حديث الثنائي نجد رجل بجلباب أزرق ومرتدي لعمة جالسا بين ركاب الحافلة وفي اللقطة الأخرى نرى هذا الرجل واقفا بين ركاب الحافلة المتكدسة وعندما يهم عبد العظيم بد الحق بالنزول نجد أن الرجل جالسا مرة أخرى.