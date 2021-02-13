لهذا السبب رفض إدوارد العمل مع عادل إمام (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - إدوارد

كشف الفنان المتألق إدوارد عن سبب رفضه مشاركة الفنان عادل إمام في أحد الأعمال الفنية، مؤكدًا أنه اعتذر عن المشاركة في مسلسل «أستاذ ورئيس قسم».

ومن خلال ظهور الفنانين حمادة هلال وإدوارد ضيوفا على برنامج «ليلة الخميس» من تقديم ياسمين عز، تحدث عن علاقته بزملائه.

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وعن الصداقة بين الفنان إدوارد وحمادة هلال، قال إدوارد أنه يعتبر حمادة هلال من أكثر الفنانين تواضعا، ويتمتع بطيبة قلب وجدعنة يندر أن يجدها في فنانين آخرين.

أضاف أنه اعتذر عن مشاركة الفنان عادل إمام بطولة مسلسل “أستاذ رئيس قسم” من أجل مشاركة حمادة هلال في مسلسل “ولي العهد”، بسبب اعتزازه بصداقتهما.