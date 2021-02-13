نزار الفارس: رانيا يوسف في سن أمي ولم أتحرش بها

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال المذيع العراقي نزار الفارس: لم أتحرش برانيا يوسف فهي في عمر أمي بل أكبر فوالدتي عمرها 46 عاما واحنا في زمن النساء يتحرشون بالرجال”.

تحدث الفارس في لقائه مع برنامج كشف حساب الذي تقدمه الإعلامية مي العيدان عن أزمته مع رانيا يوسف.

وأضاف : من الممكن أعمل لقاء ثاني مع رانيا يوسف فمشكلتها أنها صادقة كثيرا وتمتلك قلب ابيض ومصطلحتها تخونها، وإنسانة راقية ومتواضعة مشكلتها مرات يخونها التعبير والمجتمع يجعل المرء مقيد غير حر.

وأنهى نزار حديثه قائلاً: أنا أعذر رانيا يوسف لأنها قالتلي في المكالمة عندي بنات ممكن أتاذي، وهي في الآخر امرأة، ولو كان رجل مكانها لكانت لهجتي مختلفة وهاجمته.