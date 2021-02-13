زهرة عرفات تشعل السوشيال ميديا بحديث عنيف عن التحرش

عدن - ياسمين عبد العظيم - ضجة كبيرة أثارتها الفنانة البحرينية زهرة عرفات على مواقع التواصل الاجتماعي بحديثها عن التحرش.

زهرة نشرت مجموعة من التغريدات عبر حسابها الشخصي على تطبيق تويتر، تسببت في إشعال الجدل بين متابعيها.

وفي واحدة من تغريداتها كتبت زهرة عرفات: لما تمر بنت أو سيده وفي مجموعة شباب ويتلفظون بكلمات يفكرونها غزل ترى هذا تحرش وما يسعد السيدة بل يزعجها ويضايقها ويحرجها أو يقولون كلام علشان يوصلها بصوت عالي وكانهم يكلمون بعض أو يقولون رقمهم بصوت عالي ترى تقلل من قيمتك ورجولتك هالحركات مو بطولة حركات يهال.

وعن إرجاع البعض التحرش للبس المرأة قالت زهرة عرفات: على فكرة في دول خليجية وعربية فيه العباية والحجاب شي إلزامي أو سائد وممكن النقاب حتى يعني سوادة مارة مايبين منها الا عيونها وممكن حتى عيونها ماتبين وماسلمت من التحرش وإلا انا غلطانة يابنات؟ ابي المحجبات والمنقبات يردون علي”

وتحدثت عرفات عن حقوق المرأة وكتبت: ليش اَي مطالبات للمرأة البعض يعتبرها ضد الرجل !!! قوة المرأة واستقلالها واقع حاليًا مو مطلب !! وصلت لاعلى المراكز واثبتت وجودها في جميع المجالات كعنصر فعال.. اللي يبي جواري يرجع لعصر الجواري.. حاليا انت معاك شريكة في الحياة ورفيقة درب تتعاونون لحياة كريمة وأسرة متعافية محبة”.

وعن الحسابات المزيفة التي تستخدم للعنف والابتزاز كتبت زهرة عرفات: “ترى المباحث الالكترونية تطورت وتطلع كل متعدي من جحره اللي مفكر انه آمن فيه .. الحسابات المزيفة ما في اسهل من الوصول لاصحابها .. تتعدى على كرامات الناس تتحاسب .. حتى إلكترونيًا فيه متحرشين مرضى”.