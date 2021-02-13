عقد قرانه عليها بعد 14 عاما من الخطبة.. زواج لم يكتمل في حياة أمينة رزق

عدن - ياسمين عبد العظيم - “عذراء الفن” هكذا اشتهرت الفنانة المصرية أمينة رزق حيث رفضت الزواج طوال حياتها، وفضلت أن تتفرغ للفن تماما وهو عشقها الأكبر.

الفنانة المصرية الراحلة كشفت في لقاء لها قبل رحيلها أنها تزوجت مرة واحدة من شخص اسمه وهبي، كان يعمل ضابطا.

أمينة قالت إن أسرتها وافقت على دخولها الفن ووقتها كانت ممتنة جدا وشكرت ربها، ولكن في هذا التوقيت تقدم شاب لخطبتها، وأرغمتها عائلتها على القبول به.

وأضافت: قعدت الخطوبة مستمرة سنتين، ولكني مغيرتش رأيي، لأني كنت عارفه إني لو تزوجت، هبطل الفن، هو كان بيقولي على كيفك، لكن أنا كُنت بقول دي برشامة مُسكنة، هو أكيد كان هيمنعني، وأنا قولت مش هستغنى عن الفن.

وتابعت: ولمّا سافر انجلترا، انتهزت فرصة، وبعت الشبكة لأخوه، وبعد 14 سنة، فوجئت بتليفون منه، وعرفني بنفسه، وقال أنا نفسي أشوفكم وأسلم عليكم، جه وزارنا، وقال أنا بعد ما بعتيلي الشبكة صُدمت، تزوجت لكن كنت لسه فاكرك.

وبعد 14 عامًا، كرّر المُحب طلبه مرة أخرى، كمّا ذكرت أمينة رزق: جه قالي، أنا بكرر طلبي، والعائلة قالتلي إنسان يحبك 14 سنة، ولسه عاوزه ترفضي، وبالفعل ضغطوا عليا لمدة أسبوع، وقالولي لو متزوجتيهوش، هنتبرأ منك، وبالفعل وافقت.

وفيما بعد عُقد قران الضابط المصري والفنانة أمينة رزق، ولكنه فاجئها كمّا قالت: لقيته جاي يطالبني بحقوقه الشرعية، رغم إن احنا اتفقنا على كتب كتاب زي الخطوبة، فانفصلت عنه.