مريم حسين تسخر من دنيا بطمة وتضعها في موقف محرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة مريم حسين الجدل بعد سخريتها من دنيا بطمة وتسببها في إحراج لها للمرة الثانية بعد أسبوعين فقط من تعليقها على الحكم الصادر ضدها في قضية حمزة مون بيبي المتهمة فيها دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام.

تعمدت الفنانة مريم حسين توجيه ردها على أحدى المتابعات حول واقعة اتهام دنيا بطمة بسرقة صورة طفلة وإيهام الجمهور بأنها صورة لطفلتها.

وكانت مريم حسين قد نشرت صورة لابنتها الوحيدة أميرة خلال احتفالها بعيد ميلادها الرابع وفي التعليقات وجهت لها أحدى المتابعات تعليقاً سألتها عما اذا كانت صور ابنتها هذه صورا لها حقيقية وليست صورا مسروقة لطفلة أخرى على غرار واقعة دنيا بطمة التي قامت بنشر صورة لطفل عبر حسابها على انستغرام نسبته بأنه صورة لمولودتها.

وعلقت المتابعة قائلة: هاي بنتك من جد ولا كمان صور طفلة مسروقة، ما عاد نصد”، لترد عليها مريم حسين بالقول : مو محتاجة اسرق صور، لأن ابنتي احلى من اي بنت على وجه الأرض.

الجمهور اعتبر أن رد مريم حسين جاء كسخرية من تصرف دنيا بطمة ومحاولة لإجراجها بعد أن تبين أن بأن دنيا بطمة قامت بالإستعانة بصورة مسروقة لطفلة أجنبية ونسبتها بأنها لطفلتها.