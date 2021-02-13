بإطلالة تبرز أنوثتها.. إيناس النجار تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة التونسية إيناس النجار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بنشرها صورة جديدة على السوشيال ميديا.

ونشرت «النجار» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورًا جديدة لها ظهرت بإطلالة أنيقة.

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وبحسب ما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل، فقد ظهرت إيناس النجار داخل سيارتها بإطلالة شتوية، مرتدية «فرو ابيض أنيق» وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إيناس النجار فى الماكياج على الألوان الجذابة التي تبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها الاسود الطويل منسدلا بين كتفيها بتسريحة تبرز عن جمالها.

وتحرص إيناس النجار على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.